Ar-Rayyan (dts Nachrichtenagentur) – Bei der Fußball-WM in Katar hat in Gruppe H Ghana gegen Südkorea mit 3:2 gewonnen. Mohammed Salisu schoss die Afrikaner in der 24. Minute in Front, Mohammed Kudus legte zehn Minuten später nach (34. Minute), was ein Doppelpack von Gue-sung Cho (58. und 61. Minute), beide Male per Kopf, ausglich, bevor wieder Mohammed Kudus erhöhte (68. Minute). Südkorea, eigentlich schon am Anfang wesentlich engagierter, machte bis zum Schluss ordentlich Druck, viel mehr als Flanken in den 16-Meter-Raum zu schlagen fiel den Asiaten aber nicht ein, Ghana stand solide.

Am Abend spielen in Gruppe H noch noch Portugal und Uruguay, doch egal wie diese Partie ausgeht, am letzten Gruppenspieltag ist für alle vier Teams noch alles möglich.