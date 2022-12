Ar-Rayyan (dts Nachrichtenagentur) – Bei der Fußball-Weltmeisterschaft in Katar hat Kroatien die Bronze-Medaille geholt. Die Kroaten gewannen das Spiel um Platz drei gegen Marokko am Samstag mit 2:1. Früh hatte es in der Partie zwei Kopfballtore gegeben, zuerst von Kroatiens Josko Gvardiol (7. Minute) und kurz darauf von Marokkos Achraf Dari (9. Minute).

Ein regelrechtes Traumtor von Mislav Orsic brachte noch vor dem Halbzeitpfiff die erneute Führung und letztlich auch den Siegtreffer (42. Minute). Obwohl Marokko im zweiten Durchgang ein weiter sehr hohe Motivation zeigte kamen die Nordafrikaner nicht durch – Kroatien wollte sich Bronze nicht mehr nehmen lassen.