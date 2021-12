London (dts Nachrichtenagentur) – Die Gaspreise in Europa kennen kein Halten mehr. War am Dienstagmorgen schon bei 160 Euro pro Megawattstunde (MWh) ein neues Allzeithoch erreicht worden, so kletterten der Preis für die Lieferung im Januar am Nachmittag bis auf 187 Euro. Das ist ein Plus von über 25 Prozent gegenüber dem Vortag.

Die Lieferung im Februar ist fast genau so teuer. Auf Verbraucherpreise heruntergerechnet bedeutet das einen Gaspreis von fast 25 Cent pro Kilowattstunde (kWh), inklusive Mehrwertsteuer, Netzentgelten anderer Nebenkosten. Vor einem Jahr ließen sich noch Gastarife für knapp unter 5 Cent pro kWh abschließen. Als wesentlicher Grund wird neben einem überraschend kalten Winter der Streit um die Gaspipeline Nord Stream 2 genannt. Zwar erfüllt Russland alle bereits eingegangenen Lieferverpflichtungen, darüber hinaus wird aber kaum mehr angeliefert und die Gasspeicher sind leer. Viele Verbraucher bekommen von der Preisexplosion im Großhandel derzeit noch nichts mit.