Kiew/Moskau/London (dts Nachrichtenagentur) – Im Krieg in der Ukraine nehmen die russischen Truppen nach Ansicht des britischen Militärgeheimdienstes kleine Städte ins Visier. „Im Donbass werden sich die russischen Streitkräfte wahrscheinlich darauf konzentrieren, in der kommenden Woche mehrere kleine Städte einzunehmen, darunter Siversk und Dolyna, bei der Annäherung an Slowjansk und Kramatorsk“, heißt es im täglichen Lagebericht vom Mittwoch. Die städtischen Gebiete von Slovyansk und Kramatorsk blieben wahrscheinlich die Hauptziele für diese Phase der Operation.

Russland versucht unterdessen weiterhin, die Legitimität des ukrainischen Staates zu untergraben und seine eigene Regierungsführung und administrative Kontrolle über die besetzten Teile der Ukraine zu festigen. Die antirussische Stimmung in der besetzten Ukraine führt aber dazu, dass russische und prorussische Beamte angegriffen werden. Die von Russland ernannte Verwaltung in Velykyy Burluk räumte ein, dass einer ihrer Bürgermeister am 11. Juli durch einen Autobombenanschlag getötet wurde. „Die Angriffe auf Beamte werden wahrscheinlich eskalieren, was die bereits erheblichen Herausforderungen, denen sich die russischen Besatzer gegenübersehen, verschärfen und möglicherweise den Druck auf die bereits reduzierten Militär- und Sicherheitsformationen erhöhen wird“, heißt es im Lagebericht des britischen Militärgeheimdienstes.