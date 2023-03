London (dts Nachrichtenagentur) – Der britische Außenminister James Cleverly glaubt daran, dass die Ukraine alle russisch besetzen Gebiete zurückerobern kann. “Ich glaube nicht, dass wir unsere Erwartungen an die Fähigkeit der Ukraine, sich selbst zu verteidigen, begrenzen sollten”, sagte Cleverly dem TV-Sender “Welt”. “Die Ukraine verteidigt sich gegen die russische Aggression und wir werden die Ukrainer weiter unterstützen, bis sie erfolgreich darin sind, ihr Land zurückzuerobern.”

Cleverly reagierte damit auf die international viel beachteten Äußerungen Blinkens jüngst in Washington, denen zufolge es Gebiete in der Ukraine gebe, “bei denen die Ukrainer entschlossen sind, am Boden darum zu kämpfen” und solche, “bei denen sie beschließen, dass sie versuchen wollen, sie auf anderen Wegen wiederzuerlangen”. Dies war als Skepsis in der US-Regierung gedeutet worden, ob die Ukraine wirklich alle Gebiete einschließlich der Krim erobern könne. Cleverly wies darauf hin, dass die ukrainischen Streitkräfte bisher die Erwartungen nicht zuletzt der Russen übertroffen hätten: “Ich wusste immer, dass die Ukrainer leidenschaftlich in ihrer Selbstverteidigung sein würden. Was wir auch gesehen haben, ist ein Niveau an Professionalität, das die russischen Streitkräfte sicherlich überrascht hat.” Weiterhin offen ist nach Darstellung des Ministers, ob Großbritannien der Ukraine auch moderne Kampfjets liefern wird. “Ich werde nicht vorwegnehmen, welche Entscheidungen vielleicht getroffen werden müssen in der Zukunft.” Er machte deutlich, dass London nicht allein handeln werde. Seine Regierung stehe hier “in enger Zusammenarbeit mit unseren internationalen Verbündeten”. Er sagte aber auch: “Unsere Verpflichtung ist sicherzustellen, dass die Ukraine sich selbst verteidigen kann. Darauf sind wir fokussiert.” Man werde zuhören, was die Ukraine an Ausrüstung und Ausbildung benötige, so Cleverly.