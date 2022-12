Magdeburg (dts Nachrichtenagentur) – Nach der Geiselnahme in der JVA Burg in Sachsen-Anhalt in der vergangenen Woche ist der Attentäter von Halle nach Bayern verlegt worden. Er befinde sich jetzt in der JVA Augsburg-Gablingen, teilte das Landesjustizministerium am Dienstag mit. Die Verlegung sei durch eine Spezialeinheit des Justizvollzugs des Landes Sachsen-Anhalt mit Unterstützung von Spezialkräften der Landespolizei sowie der Polizei Bayern durchgeführt worden.

Der Gefangene sei “aus Sicherheitsgründen” mit einem Hubschrauber in den Freistaat geflogen worden, hieß es. Der 30-Jährige hatte am 12. Dezember in der JVA Burg zeitweise zwei Bedienstete in seine Gewalt gebracht. Die Ermittlungen zu den Hintergründen laufen noch. Zuständig ist die Generalstaatsanwaltschaft Naumburg.