Berlin (dts Nachrichtenagentur) – Das Impftempo in Deutschland geht immer weiter zurück. Den siebten Tag in Folge waren die wochendurchschnittlichen Impfzahlen in allen drei Kategorien niedriger als am Vortag, also sowohl bei den Erst- und Zweit-Impfungen als auch bei den „Boostern“. Die Erstimpfquote liegt Stand Montagmorgen bei 75,8 Prozent (Samstag: 75,7 Prozent).

74,0 Prozent haben den vollen Schutz (Samstag: 73,9 Prozent), 52,8 Prozent haben eine Auffrischungsimpfung (Samstag: 52,6 Prozent). Bei den 5- bis 11-Jährigen haben 17,9 Prozent wenigstens eine Impfung, bei den 12- bis 17-Jährigen sind es 63,6 Prozent, 58,8 Prozent haben eine zweite Impfung, und 21,1 Prozent eine „Booster“-Impfung. Unter den besonders gefährdeten Über-60-Jährigen sind 88,6 Prozent mindestens einmal gegen Corona geimpft, 88,1 Prozent haben den vollständigen Schutz, 74,1 Prozent den „Booster“.