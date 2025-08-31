Close Menu
    Insa: Union wieder stärkste Kraft

    News Redaktion
    Friedrich Merz am 27.08.2025, via dts Nachrichtenagentur
    Foto: Friedrich Merz am 27.08.2025, via dts Nachrichtenagentur

    Berlin (dts Nachrichtenagentur) – Die Union ist in der Wählergunst wieder stärkste Kraft. Das geht aus dem Sonntagstrend, den das Meinungsforschungsinstitut Insa jede Woche für die „Bild am Sonntag“ erhebt, hervor.

    26 Prozent würden derzeit CDU oder CSU wählen, das ist ein Prozentpunkt mehr als in der Vorwoche. Die AfD bleibt mit unverändert 25 Prozent auf Platz 2.

    Dahinter liegen die SPD mit 15 Prozent und die Grünen und die Linke mit jeweils 11 Prozent, alle ebenfalls unverändert zur Vorwoche. Nicht im Bundestag vertreten wären das BSW mit 4 Prozent und die FDP mit 3 Prozent. Sonstige Parteien würden 5 Prozent wählen (plus 1).

    Für die Erhebung wurden 1.202 Personen vom 25. bis 29. August 2025 befragt.

    Kommentar