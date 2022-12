London (dts Nachrichtenagentur) – Die Kämpfe in der Ukraine sind auch über Weihnachten weitergegangen. In den letzten 48 Stunden konzentrierten sie sich weiterhin auf den sogenannten Bakhmut-Sektor in der Oblast Donezk und in der Nähe von Svatove in Luhansk, heißt es im täglichen Lagebericht des britischen Militärgeheimdienstes vom Dienstagmorgen. Russland habe weiterhin häufig kleine Angriffe in diesen Gebieten initiiert, nur wenig Territorium habe dabei aber den Besitzer gewechselt.

Aus dem Norden seien wahrscheinlich Teile der 1. Panzerarmee der russischen Garde nach Weißrussland geschickt worden, um dort vor einem neuen Einsatz ein Training durchzuführen. Dieser Teil der russischen Truppe verfüge aber wahrscheinlich nicht über die Unterstützungseinheiten, die erforderlich sind, um sie kampfbereit zu machen, so der britische Militärgeheimdienst.