Essen (dts Nachrichtenagentur) – Klaus Reinhardt bleibt Präsident der Bundesärztekammer (BÄK). Beim 127. Deutschen Ärztetag in Essen setzte er sich am Donnerstag im ersten Wahlgang knapp mit 125 zu 122 Stimmen gegen die Vorsitzende des Marburger Bundes, Susanne Johna, durch. Die Wahl sollte zunächst eigentlich in elektronischer Form stattfinden, aufgrund von Bedenken wegen möglicher technischer Probleme erfolgte sie aber am Ende doch in Papierform.

Reinhardt führt die Spitzenorganisation der ärztlichen Selbstverwaltung seit 2019 an. Damals hatte er sich ebenfalls knapp gegen die niedersächsische Ärztekammer-Präsidentin Martina Wenker durchgesetzt. Eine Frau stand noch nie an der Spitze der BÄK, die die berufspolitischen Interessen der Ärzte in Deutschland vertritt.