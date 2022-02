Berlin (dts Nachrichtenagentur) – SPD-Chef Lars Klingbeil erwartet, dass die NATO angesichts des sich zuspitzenden Ukraine-Konflikts weiter zusammenrückt. „Wladimir Putin erreicht wahrscheinlich das komplette Gegenteil von dem, was er eigentlich wollte“, sagte Klingbeil am Montag in Berlin. „Er stärkt gerade die NATO.“

Das Verteidigungsbündnis erlebe gerade „so etwas wie eine Revitalisierung“. Es gebe eine enge Zusammenarbeit im transatlantischen Verhältnis. Zudem gebe es eine Debatte über die Diversifizierung der Energiepolitik. „Auch das sollte eigentlich nicht im Interesse von Wladimir Putin sein“, so Klingbeil. „Beides hat er allerdings mit seinem Verhalten erreicht.“