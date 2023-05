Lemke verspricht Kommunen Hilfe bei Anpassung an Klimawandel

Berlin (dts Nachrichtenagentur) – Bundesumweltministerin Steffi Lemke (Grüne) hat den Kommunen Hilfe bei der Anpassung an den Klimawandel angekündigt. „Kommunen fehlt heute eine verlässliche Finanzierung für ihre Klimaanpassung“, sagte Lemke den Zeitungen der Funke-Mediengruppe (Sonntagausgaben). Um die Menschen in Deutschland wirkungsvoll vor den Folgen der Klimakrise zu schützen, müsse das Stadium der „temporären Modellprojekte“ enden.

Daher diskutiere man mit den Umweltministern der Länder, wie eine dauerhafte gemeinsame Finanzierung von Klimaanpassung durch Bund und Länder aussehen könne. Lemke sagte zudem: „Ich will die Klimaanpassung in Deutschland auf ganz neue Füße stellen.“ Dazu bringe ihr Ministerium in den nächsten Wochen das Klimaanpassungsgesetz auf den Weg. „Damit verbunden wird das Bundesumweltministerium bis 2024 eine vorsorgende Klimaanpassungsstrategie mit messbaren Zielen entwickeln“, so die Grünen-Politikerin. „Kommunen müssen wissen, was auf sie zukommt und welche Klimaanpassung die richtige für sie ist“, fügte Lemke hinzu. Das Bundesumweltministerium habe deswegen ein Zentrum für Klimaanpassung eingerichtet und fördere den Einsatz von lokalen Klimaanpassungsmanagern. „Diese schauen sehr genau, was die konkreten Bedarfe vor Ort sind und leisten wichtige konzeptionelle Arbeit, um die vor Ort vordringlichen Maßnahmen systematisch anzugehen.“