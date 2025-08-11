Maschinenbauer Trumpf expandiert im Chipgeschäft

Ditzingen (dts Nachrichtenagentur) – Der Laserspezialist Trumpf bündelt sein Angebot für die Chipindustrie und strebt zweistellige Zuwachsraten an.

„Wir sehen bei Halbleitern große Wachstumschancen“, sagte Technikvorstand Berthold Schmidt dem „Handelsblatt“. Erstmals habe der Laserspezialist sein Know-how zu Halbleitern aus allen Bereichen zusammengeführt. Schmidt: „So positionieren wir uns noch klarer als bisher als Ausrüster für die Chipindustrie.“

Vom neuen Fokus auf Chips verspricht sich Schmidt einen kräftigen Schub für das Familienunternehmen: „Wir rechnen im Mittel mit einem jährlichen Wachstum im Halbleitergeschäft von rund zehn Prozent bis 2030.“ Der Umsatz mit der Halbleiterindustrie habe bei der letzten Bilanzvorlage vor einem Jahr rund eine Milliarde Euro betragen. Das entspricht rund einem Fünftel des gesamten Umsatzes.