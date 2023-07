Mehrheit installiert Smartphone-Updates zeitnah

Berlin (dts Nachrichtenagentur) – Eine Mehrheit der Smartphone-Nutzer in Deutschland installiert Systemupdates zeitnah. Das geht aus einer Umfrage des IT-Branchenverbands Bitkom hervor. Bei 44 Prozent wird demnach ein Update durchgeführt, sobald es verfügbar ist, weitere 19 Prozent installieren das Update zumindest in den nächsten Tagen.

Jeder Sechste (16 Prozent) lässt sich mehr Zeit und installiert aktuelle Updates erst in den folgenden Wochen. 5 Prozent zögern die Installation so lange heraus wie möglich und führen sie erst durch, wenn sonst bestimmte Funktionen nur noch eingeschränkt nutzbar sind. 11 Prozent führen keinerlei Updates auf ihrem Smartphone durch. Die Hälfte der Smartphone-Nutzer (48 Prozent) wünscht sich grundsätzlich bessere Erklärungen, wozu Updates jeweils gut sind. Ebenfalls die Hälfte empfindet die Installationsdauer als zu lang. Datenbasis: 1.004 Menschen in Deutschland ab 16 Jahren, darunter 780 Nutzer eines Smartphones.