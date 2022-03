Baden-Baden (dts Nachrichtenagentur) – Die schwedische Metalband Sabaton ist mit ihrem neuen Album „The War To End All Wars“ auf dem ersten Platz der Offiziellen Deutschen Album-Charts gelandet. Das teilte die GfK am Freitag mit. Auf Platz zwei steht neu die britische Rockband Marillion mit „An Hour Before It`s Dark“, Platz drei geht an die Hannoveraner Kult-Rockband Scorpions mit dem Album „Rock Believer“, die in der Vorwoche noch auf Platz zwei standen.

In den Single-Charts gab es auch einen neuen Spitzenreiter: Miksu/Macloud & t-low eroberten mit ihrem neuen Song „Sehnsucht“ Platz eins. Auf Rang zwei blieb die britische Band Glass Animals mit ihrem Song „Heat Waves“. Die US-Popkünstlerin Gayle rutschte mit „abcdefu“ von Platz eins auf drei ab. Die offiziellen deutschen Charts werden von GfK Entertainment im Auftrag des Bundesverbandes Musikindustrie ermittelt. Sie decken 90 Prozent aller Musikverkäufe ab.