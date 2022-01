Berlin (dts Nachrichtenagentur) – Die Bahn hat noch immer nicht alle Intercity-Waggons mit W-Lan für die Fahrgäste ausgestattet, der Umbau geht nur schleppend voran. Das ergab die Antwort des Bundesverkehrsministeriums auf eine Anfrage der FDP-Bundestagsfraktion, über die die „Rheinische Post“ in ihrer Samstagausgabe berichtet. Demnach stand zum Stichtag 31. Dezember 2021 nur in rund 850 von 1.340 Wagen kostenfreies W-Lan in der 1. und 2. Klasse der IC-Züge zur Verfügung.

Das entspricht einem Anteil von 64 Prozent. Bis Ende des laufenden Jahres sollen alle Wagen mit W-Lan ausgerüstet sein. Wie aus früheren Angaben des Ministeriums zu entnehmen ist, konnten über Monate hinweg nur fünf Prozent mehr Wagen ausgestattet werden. Vom 28. Februar bis 31. Dezember 2021 wurden demnach nur 76 Wagen neu mit W-Lan ausgestattet. FDP-Politiker Herbst übte scharfe Kritik: „Die Digitalisierung der IC-Flotte der Deutschen Bahn geht immer noch zu langsam voran.“ Wenn das DB-Management sein selbstgestecktes Ziel halten und bis Ende 2022 alle Wagen modernisieren wolle, seien zusätzliche Anstrengungen notwendig. „Aufgrund des gegenwärtig geringeren Passagieraufkommens sollten die Wintermonate für eine Digitalisierungsoffensive genutzt werden“, forderte Herbst. „Wenn die Bahn in den kommenden Jahren deutlich mehr Passagiere befördern möchte, gehört ein zeitgemäßer Service mit einem kostenlosen W-Lan-Angebot in allen Zügen einfach dazu“, sagte Herbst. Ursprünglich hatte die Bahn ihre IC-Flotte bereits bis Ende 2021 mit W-Lan ausstatten wollen. Das Ziel musste der Konzern kassieren.