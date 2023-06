RB Leipzig holt Christoph Baumgartner aus Hoffenheim

Leipzig (dts Nachrichtenagentur) – Bundesligist RB Leipzig hat Christoph Baumgartner von der TSG 1899 Hoffenheim verpflichtet. Der Österreicher erhalte einen Fünfjahresvertrag bis Juni 2028, teilte der Club am Freitag mit. „Ich wollte unbedingt zu einem Klub, mit dem man Titel gewinnen kann – und das hat die Mannschaft mit dem zweiten DFB-Pokalsieg in Folge gezeigt“, ließ sich Baumgartner zitieren.

„Auch auf die Champions League freue ich mich sehr“, fügte er hinzu. Geschäftsführer Max Eberl bezeichnete ihn als „absoluten Wunschspieler“. „Er ist in der Offensive vielseitig einsetzbar, kann zentral, auf beiden Flügeln, als Halb- oder Mittelstürmer spielen und auch auf der Achterposition eingesetzt werden“, so Eberl. Baumgartner hatte sich in Hoffenheim von der Jugendabteilung in den Profi-Kader hochgearbeitet. Seit 2019 absolvierte er für die Kraichgauer 121 Bundesliga-Spiele, in denen er insgesamt 27 Tore und 17 Vorlagen beisteuern konnte. In der österreichischen Nationalmannschaft war er zuletzt auch erfolgreich: Am vergangenen Dienstag schoss er sein Team mit einem Doppelpack zu einem 2:0-Sieg über Schweden in der EM-Qualifikation.