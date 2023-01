Berlin (dts Nachrichtenagentur) – Der Rüstungskonzern Rheinmetall könnte insgesamt 139 Leopard-Panzer der Typen 1 und 2 liefern. Das berichtet das “Redaktionsnetzwerk Deutschland” in seinen Dienstagausgaben unter Berufung auf einen Sprecher des Unternehmens. “Vom Leopard 2A4 verfügen wir noch über 22 Fahrzeuge, die wir einsatzbereit machen und an die Ukraine liefern könnten”, sagte er dem RND. “Die Instandsetzung dieser Fahrzeuge würde ein knappes Jahr dauern. Eine Auslieferung wäre Ende 2023/Anfang 2024 möglich. Hinzu kommen 29 Leopard 2A4, die wir für die Ringtausch-Projekte in Arbeit haben und die wir bereits im April/Mai 2023 fertig haben werden.”

Der Sprecher fügte hinzu: “Vom Leopard 1 könnten wir 88 Fahrzeuge verfügbar machen.” Dabei sei die Gemengelage aufgrund der sicherheitspolitischen Rahmenbedingungen, verschiedenen Formen der direkten beziehungsweise indirekten Lieferung sowie der wechselnden Prioritäten bei Aufträgen “sehr volatil”. “Daher ist es zum Beispiel schwer, konkrete Zeiträume für Auslieferungen zu benennen”, sagte der Sprecher.