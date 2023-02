Köln (dts Nachrichtenagentur) – RTL Deutschland will in seinem Publishing-Geschäft um den früheren Verlag Gruner+Jahr etwa 700 Stellen streichen. Bei den Zeitschriften wolle man sich künftig auf die “Kernmarken” konzentrieren, teilte der Medienkonzern am Dienstag mit. Dabei handelt es sich demnach um die Magazine “Stern”, “Geo”, “Capital” und “Stern Crime”, die künftig in der RTL News GmbH geführt werden sollen, sowie um die Titel “Brigitte”, “Gala”, “Schöner Wohnen”, “Häuser”, “Couch”, “Geolino” und “Geolino mini” und die digitalen Portale “Eltern” sowie “Chefkoch”.

Alle anderen Titel sollen verkauft oder eingestellt werden. Nach RTL-Angaben machen die “Kernmarken” insgesamt etwa 70 Prozent der heutigen Publishing-Umsätze aus. Bertelsmann- und RTL-Deutschland-Chef Thomas Rabe begründete den Schritt mit einer “sich rasch verändernden Medienlandschaft und der herausfordernden gesamtwirtschaftlichen Lage”. Mit Blick auf die geplanten Stellenstreichungen hieß es, dass man gemeinsam mit den Arbeitnehmervertretungen “sozialverträgliche Lösungen” für die betroffenen Mitarbeiter entwickeln wolle. Konkret sollen rund 500 Stellen am Standort Hamburg abgebaut werden. Außerdem sollen etwa 200 Stellen durch den geplanten Verkauf von Titeln auf neue Eigner übergehen. Das Unternehmen kündigte zugleich Investitionen in “die Transformation und den Ausbau” des Publishing-Geschäfts an. Insgesamt geht es demnach um 80 Millionen Euro bis 2025. Diese entfallen laut RTL insbesondere auf digitale Bezahlinhalte, digitale Dienstleistungen sowie neue Räumlichkeiten.