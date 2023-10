Scholz spricht mit Emir von Katar über deutsche Geiseln der Hamas

Berlin (dts Nachrichtenagentur) – Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) hat am Donnerstag mit dem Emir von Katar, Tamim bin Hamad Al Thani, auch über das Schicksal der von der Hamas verschleppten deutschen Geiseln gesprochen. Das teilte der Sprecher der Bundesregierung, Steffen Hebestreit, am Donnerstag mit. Scholz habe erklärt, dass die Hamas die volle Verantwortung für das Wohlergehen der Geiseln habe, und die schnellstmögliche Freilassung der Geiseln gefordert.

In diesem Zusammenhang habe der Bundeskanzler „das humanitäre Bemühen Katars“ gewürdigt, so Hebestreit. Es sei vereinbart worden, hierzu in engem Kontakt zu bleiben. Der Kanzler habe bekräftigt, dass Deutschland unverrückbar an der Seite Israels stehe und „den terroristischen Angriff auf das Schärfste verurteilt“, hieß es. Israel habe das völkerrechtlich verbriefte Recht, sich und seine Bürger zu verteidigen.