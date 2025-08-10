Selenskyj unterstützt europäische Ukraine-Erklärung

Berlin (dts Nachrichtenagentur) – Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat sich hinter die gemeinsame Erklärung europäischer Spitzenpolitiker zum Ukraine-Krieg gestellt.

„Das Ende des Krieges muss fair sein“, schrieb er am Sonntag bei X/Twitter. „Ich bin allen dankbar, die heute für den Frieden in der Ukraine, die die lebenswichtigen Sicherheitsinteressen unserer europäischen Nationen verteidigt, an der Seite der Ukraine und unseres Volkes stehen.“ Die Ukraine schätze und unterstütze „uneingeschränkt“ die europäische Erklärung zum Frieden für die Ukraine.

In der gemeinsamen Erklärung vor dem geplanten Treffen von US-Präsident Donald Trump mit Kreml-Chef Wladimir Putin heißt es, dass man Trumps Arbeit begrüße, das Töten in der Ukraine zu beenden und einen gerechten Frieden zu schaffen. Zugleich könne nur ein Ansatz erfolgreich sein, „der aktive Diplomatie, Unterstützung für die Ukraine und Druck auf die Russische Föderation zur Beendigung ihres illegalen Krieges kombiniert“.