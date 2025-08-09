Sesko wechselt von RB Leipzig zu Manchester United

Leipzig/Manchester (dts Nachrichtenagentur) – Nach zwei Jahren bei RB Leipzig wechselt Benjamin Sesko in die Premier League zum 20-fachen englischen Meister Manchester United.

Das teilte der Bundesligist am Samstag mit. „Benji ist als extrem talentierter Spieler zu RB Leipzig gekommen und hat sich hier trotz seines noch jungen Alters in den vergangenen zwei Jahren zu einem Stürmer auf europäischem Spitzen-Niveau entwickelt“, sagte Marcel Schäfer, Geschäftsführer Sport bei RBL.

„Sowohl sportlich als auch menschlich ist sein Wechsel ein Verlust, andererseits macht es uns ein Stück weit stolz, den nächsten Spieler für die Premier League und einen der größten Clubs weltweit entwickelt zu haben. Auch die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen haben natürlich eine Rolle gespielt“, fügte Schäfer hinzu. Berichten zufolge soll United bis zu 90 Millionen Euro für Sesko zahlen.

Der slowenische Nationalspieler (16 Treffer und 6 Vorlagen in 41 Partien) war im Sommer 2023 im Alter von 20 Jahren vom FC Red Bull Salzburg nach Leipzig gewechselt und entwickelte sich in seinen 87 Pflichtspielen schnell zu einem der Leistungsträger. Insgesamt markierte der 22-Jährige 39 Tore und 8 Assists für den Bundesligisten.