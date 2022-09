Berlin (dts Nachrichtenagentur) – Vor seinem Auftritt beim CDU-Parteitag in Hannover hat CSU-Chef Markus Söder die Unionsparteien zur Geschlossenheit aufgerufen. “Von diesem Parteitag soll ein großes Signal der Geschlossenheit der gesamten Union ausgehen”, sagte er der “Neuen Osnabrücker Zeitung” (Samstagausgabe). “Wir müssen klarmachen, dass wir auch in Niedersachsen die Landtagswahl gewinnen wollen, genauso wie in Nordrhein-Westfalen und Schleswig-Holstein. Bernd Althusmann ist ein herausragender Minister und würde als Ministerpräsident neue Impulse setzen.”

Die Union müsse sich “als Gegenentwurf der Ampel-Regierung in Berlin präsentieren”, so Söder. Friedrich Merz mache einen “sehr guten Job als Partei- und Fraktionsvorsitzender und Oppositionsführer”, sagte der Ministerpräsident. “Wir arbeiten sehr gut zusammen und haben nach der schweren Depression der Union im letzten Jahr die Fehler hinter uns gelassen – daran hat Friedrich Merz einen großen Anteil”, zeigte sich der CSU-Chef überzeugt. Forderungen aus der Jungen Union nach einem Unionsrat zur Klärung der nächsten Kanzlerkandidatur wies Söder zurück. “CDU und CSU sind zwei eigenständige Parteien, und es bleibt am Ende immer sinnvoll, denjenigen aufzustellen, der die größten Chancen auf einen Wahlerfolg hat. Das ist die Erkenntnis aus der letzten Bundestagswahl. Dazu braucht es keinen Rat”, sagte der CSU-Chef.