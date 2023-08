Sozialverband will höheren Steuerzuschuss zur Krankenversicherung

Berlin (dts Nachrichtenagentur) – Der Sozialverband Deutschland unterstützt Überlegungen von Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD), nicht weiter an der Beitragsschraube zu drehen und stattdessen mehr Steuergeld in das Gesundheitssystem zu investieren. „Ich wende mich darum direkt an Christian Lindner: Geben Sie endlich das Geld frei, damit der Bund seine Pflicht erfüllen kann“, sagte die Vorstandsvorsitzende des Verbands, Michaela Engelmeier, der „Rheinischen Post“ (Donnerstagsausgabe). Langfristig sei zudem eine zukunftsfähige Finanzierungsreform notwendig, die ihren Namen auch verdiene.

„Der Sozialverband fordert daher die Einführung der Bürgerversicherung, wie es auch zwei der drei Koalitionspartner in ihrer Agenda vorsehen“, so Engelmeier. Auch müsse das Bundesgesundheitsministerium endlich seine Empfehlungen „für eine stabile, verlässliche und solidarische Finanzierung der gesetzlichen Krankenversicherung“ vorlegen. Ursprünglich sei dies bereits für den Mai geplant gewesen, sagte Engelmeier.