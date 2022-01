Berlin (dts Nachrichtenagentur) – Die Berliner Feuerwehr hat am Sonntagmorgen um 08:10 Uhr den „Ausnahmezustand Wetter“ ausgerufen. Regen- und Sturmschäden würden „nach Priorität beseitigt“, hieß es. Die Bevölkerung wurde aufgerufen, im Haus zu bleiben, sowie Netzstecker und Antennenkabel von Fernsehgeräten und PCs zu ziehen.

Bei der Bahn kam es am Sonntagmorgen im Norden weiter zu Verspätungen und Zugausfällen. Komplett eingestellt waren die Verbindungen Hamburg-Büchen, Neumünster-Rendsburg, Flensburg-Süderbrarup, Kiel-Eckernförde, Kiel-Husum, Kiel-Rendsburg, Kiel-Oppendorf, Kiel-Lüneburg und zwischen Lübeck und Puttgarden. Im Hamburg stand der Fischmarkt unter Wasser. Im brandenburgischen Beelitz kam ein Mann ums Leben, der von einem herumfliegenden Teil eines Wahlplakats getroffen wurde. Der Deutsche Wetterdienst warnte Stand Sonntagmorgen weiter vor orkanartigen Böen an Nord- und Ostseeküste, sowie im Nordosten. Schwere Sturmböen soll es auch in den Hochlagen des Bayerischen Waldes und der Alpen geben. Im Laufe des Tages soll der Wind nachlassen.