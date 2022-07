Johannesburg (dts Nachrichtenagentur) – In Südafrika sind am Sonntag mindestens 14 Menschen bei einer Schießerei in einer Bar getötet worden. Mindestens drei weitere Personen seien schwer verletzt worden, teilte die Polizei mit. Der Vorfall hatte sich in den frühen Morgenstunden in einer Bar in Soweto im Südwesten der Industriemetropole Johannesburg ereignet.

Polizeiangaben zufolge wurde die Tat wahrscheinlich von mehreren Schützen begangen. Die genauen Motive waren am Sonntagmorgen noch unklar. Die Ermittlungen dauerten zunächst noch an. In Südafrika kommt es immer wieder zu schweren Gewaltverbrechen. Die Zahl der entsprechenden Delikte hatte in den vergangenen Monaten stark zugenommen.