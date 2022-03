Amsterdam (dts Nachrichtenagentur) – Das Freundschaftsspiel zwischen den Niederlanden und Deutschland ist am Abend in Amsterdam mit einem 1:1 unentschieden ausgegangen. Thomas Müller traf für die Gäste in der 45. Minute, Steven Bergwijn glich für Oranje in der 68. Minute aus. Beide Mannschaften halten damit ihre Serien aufrecht und bleiben ungeschlagen.

Deutschland hatte dabei aber vor allem gegen Ende immer mehr Glück, die Niederländer machten einen etwas hungrigeren Eindruck und drängten auf die Entscheidung, mehrere Großchancen gingen nur knapp daneben. Deutschland wirkte dagegen nach dem Ausgleich verwirrt und brachte kaum noch eigene Offensive. Über 50.000 Zuschauer waren in der Amsterdamer Johan-Cruyff-Arena.