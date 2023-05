Türkei-Wahl: Erdogan nach Zwischenergebnissen deutlich in Führung

Ankara (dts Nachrichtenagentur) – Bei der Präsidenten-Stichwahl in der Türkei liegt Amtsinhaber Recep Tayyip Erdogan laut Teilergebnissen wieder klar vorn. Die staatliche Nachrichtenagentur Anadolu meldete am späten Nachmittag, dass Erdogan nach Auszählung von 71 Prozent der Stimmzettel mit 54 Prozent deutlich vor seinem Herausforderer Kemal Kilicdaroglu liegt, der auf 46 Prozent kommt. Da noch einige Stimmen ausgezählt werden müssen, kann sich das Ergebnis noch verschieben.

Schon vor zwei Wochen hatte Erdogan bei Veröffentlichung der ersten Teilergebnisse klar in Führung gelegen, im weiteren Verlauf des Wahlabends war sein Vorsprung dann zusammengeschmolzen, sodass er die absolute Mehrheit mit 49,5 Prozent der Stimmen knapp verpasste. Kilicdaroglu war auf 44,9 Prozent gekommen. In die Stichwahl ging Erdogan damit als Favorit. Oppositionelle hatten nach dem ersten Durchgang Benachteiligungen beklagt, unter anderem auch wegen der Veröffentlichung erster Zahlen durch Anadolu. Der Nachrichtenagentur warf die Opposition in diesem Zusammenhang „Manipulation“ vor, indem zunächst Auszählungsergebnisse aus Erdogan-Hochburgen veröffentlicht würden.