Berlin (dts Nachrichtenagentur) – Eine Mehrheit der Bundesbürger ist laut einer Forsa-Umfrage dagegen, dass Deutschland der Ukraine zusätzlich zu den bisher gelieferten Flugabwehrpanzern auch moderne Kampfpanzer liefern soll. 40 Prozent der Bundesbürger sprechen sich laut “RTL/ntv Trendbarometer” dafür aus, 48 Prozent lehnen das ab. Mehrheitlich für eine Lieferung von Kampfpanzern sind weiterhin ausschließlich die Anhänger der Grünen (58 Prozent).

Weiterhin hält nur knapp ein Drittel der Bundesbürger (32 Prozent) den Vorwurf für gerechtfertigt, dass Deutschland immer zu spät und zu wenig Waffen an die Ukraine liefert. Eine Mehrheit von 59 Prozent hält diesen Vorwurf für nicht berechtigt. Angesichts der verstärkten Bombardierung ukrainischer Städte durch Russland könnten in den nächsten Wochen wieder mehr Menschen aus der Ukraine nach Deutschland fliehen als in den letzten Monaten: Einer Mehrheit von 54 Prozent würde das keine persönlichen Sorgen bereiten. Lediglich 27 Prozent würde das etwas, 19 Prozent große Sorgen bereiten. Die Daten wurden vom vom 14. bis 17. Oktober erhoben. Datenbasis: 1.001 Befragte.