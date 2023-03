Berlin (dts Nachrichtenagentur) – Angesichts der Kanada-Reise von Arbeitsminister Hubertus Heil und Innenministerin Nancy Faeser (beide SPD) zweifelt die Union an einer Übertragung des dortigen Punktesystems auf die Arbeitsmigration nach Deutschland. “Das Punktesystem funktioniert nur bei einem Überangebot an Zuwanderungswilligen”, sagte Unionsfraktionsvize Hermann Gröhe der “Rheinischen Post”. Deutschland müsse hingegen für Arbeitsmigranten attraktiver werden.

“Wir müssen in Deutschland ein Klima schaffen, in dem diejenigen, die uns brauchen, und diejenigen, die wir brauchen, sich willkommen fühlen”, so Gröhe. Dazu trügen “Bildungsreisen nach Kanada” erst einmal nicht bei. Das Fachkräfteeinwanderungsgesetz sei bereits modernisiert worden. Doch wegen unzureichender Kapazitäten stapelten sich derzeit Tausende von Anträgen zu Visavergabe und Anerkennung von Berufsabschlüssen.