Union verteidigt hohe Kosten für Grenzkontrollen

Berlin (dts Nachrichtenagentur) – Der CDU-Innenexperte Alexander Throm verteidigt die hohen Kosten der Grenzkontrollen durch die Bundespolizei gegen Kritik. „Die Sicherheit unserer Bevölkerung und der Schutz vor illegaler Migration sollten uns jeden Euro wert sein“, sagte Throm der „Rheinischen Post“ (Freitagsausgabe).

„Die Kosten illegaler Migration sind wesentlich höher als die für Grenzkontrollen, von den Auswirkungen der illegalen Migration auf unseren gesellschaftlichen Zusammenhalt ganz zu Schweigen“, sagte der innenpolitische Sprecher der Unionsfraktion im Bundestag. „Wie die Zahlen der Bundespolizei zu den Zurückweisungen, den offenen Haftbefehlen, Schleusern und Extremisten zeigen, sorgen die Grenzkontrollen für ein Mehr an Sicherheit und Ordnung. All das spricht für eine Fortsetzung der Kontrollen auf unabsehbare Zeit“, so Throm.

Die im September 2024 eingeführten Kontrollen an allen deutschen Landesgrenzen haben bis Ende Juni insgesamt 80,5 Millionen Euro gekostet, wie aus der Antwort der Bundesregierung auf eine Kleine Anfrage der Linken hervorgeht.