Union will Elterngeld-Bezugsdauer verlängern

Berlin (dts Nachrichtenagentur) – CDU und CSU plädieren dafür, die Elterngeld-Bezugsdauer um weitere zwei Monate auf bis zu 16 Monate auszuweiten. Das berichtet die „Bild“ (Mittwochausgabe). Danach will die CSU auf ihrer am Mittwoch beginnenden Klausurtagung einen entsprechenden Antrag beschließen.

„Wir wollen auch Väter ermutigen, stärker als bisher die Elternzeit zu nutzen. Dafür wollen wir einen neuen Elterngeld-Bonus schaffen: Wenn sowohl Vater als auch Mutter Elternzeit nehmen, soll der Anspruch auf das Elterngeld um weitere zwei Monate (12+4) steigen“, heißt es in dem Beschlusspapier der Partei. CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt sagte der „Bild“: „Familien in Deutschland brauchen mehr Unterstützung und nicht weniger. Wir wollen das Elterngeld deshalb ausbauen, statt es zu kürzen“. Der CDU-Politiker Mario Czaja ergänzte, „die Stärkung eines familienfreundlichen Deutschlands“ sei das Gebot der Stunde. „Mit einer Ausweitung der Partnermonate wollen wir wichtige Weichenstellungen für mehr Familienfreundlichkeit vornehmen und tragen gleichzeitig zu mehr Partnerschaftlichkeit bei.“ Die stellvertretende CDU-Vorsitzende Silvia Breher warf der Ampel vor, beim Thema Familie auf die Bremse zu drücken. „Damit muss Schluss sein. Statt Gelder zu kürzen, müssen wir in Zeiten wie diesen für noch mehr Familienfreundlichkeit sorgen“, so Breher.