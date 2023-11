US-Börsen legen kräftig zu – Öl deutlich billiger

New York (dts Nachrichtenagentur) – Die US-Börsen haben am Montag kräftig zugelegt. Zu Handelsende in New York wurde der Dow mit 32.929 Punkten berechnet, ein Plus in Höhe von 1,6 Prozent im Vergleich zum Freitagsschluss. Wenige Minuten zuvor war der breiter gefasste S&P 500 mit rund 4.167 Punkten 1,2 Prozent im Plus, die Technologiebörse Nasdaq berechnete den Nasdaq 100 zu diesem Zeitpunkt mit rund 14.336 Punkten 1,1 Prozent fester.

„In der vergangenen Woche meldete knapp ein Drittel der Unternehmen aus dem S&P 500 ihre Ergebnisse für das dritte Quartal, darunter auch vier Mega-Caps aus der Technologiebranche“, sagte Analyst Konstantin Oldenburger von CMC Markets. „Die Unternehmen konnten zwar alle ihre Gewinne steigern, jedoch waren die Kursreaktionen auf die Details der Quartalsberichte und die Aussichten sehr unterschiedlich.“ Während Microsoft und Amazon eine Rally verzeichnet hätten, hätten die Aktien von Alphabet und Meta starke Verluste erlitten, so Oldenburger. Die europäische Gemeinschaftswährung tendierte am Montagabend stärker: Ein Euro kostete 1,0617 US-Dollar (0,53 Prozent), ein Dollar war dementsprechend für 0,9419 Euro zu haben. Der Ölpreis sank unterdessen stark: Ein Fass der Nordsee-Sorte Brent kostete am Montagabend gegen 21 Uhr deutscher Zeit 87,84 US-Dollar, das waren 264 Cent oder 2,9 Prozent weniger als am Schluss des vorherigen Handelstags.