Moskau (dts Nachrichtenagentur) – Nach Auffassung des russischen Außenministeriums kommt der Ukraine eine Schlüsselrolle bei den antisemitischen Ausschreitungen in der russischen Teilrepublik Dagestan zu. Die „Massenunruhen“ seien das Ergebnis „einer Provokation, die von außen geplant und durchgeführt wurde“ und darauf abziele, „die harmonische Entwicklung und die ethnisch-konfessionelle Einheit des Volkes der Russischen Föderation zu untergraben“, sagte Maria Zakharova, Sprecherin des Außenministeriums in Moskau, am Montag der staatlichen russischen Nachrichtenagentur Tass. Kiew käme dabei eine „direkte und entscheidende Rolle“ zu.

Die zeitnahe Reaktion es ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj sei ein Beweis für die Urheberschaft ukrainischer Geheimdienste, so Zakharova. Kiew sei „mehr denn je“ daran interessiert, Russland zu destabilisieren und auf der internationalen Bühne zu diskreditieren. Am Sonntag hatte eine Gruppe von Menschen in Dagestan einen Flughafen gestürmt und anschließend ein aus Israel gelandetes Flugzeug umzingelt. Der Vorfall ereignete sich in der Hauptstadt Machatschkala, wo fast die gesamte Bevölkerung Muslime sind.