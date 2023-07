US-Börsen legen vor Microsoft- und Alphabet-Quartalszahlen zu

New York (dts Nachrichtenagentur) – Die US-Börsen haben am Dienstag geringfügig zugelegt. Zu Handelsende in New York wurde der Dow mit 35.438 Punkten berechnet, ein Plus in Höhe von 0,1 Prozent im Vergleich zum vorherigen Handelstag. Wenige Minuten zuvor war der breiter gefasste S&P 500 mit rund 4.568 Punkten 0,3 Prozent im Plus, die Technologiebörse Nasdaq berechnete den Nasdaq 100 zu diesem Zeitpunkt mit rund 14.145 Punkten 0,6 Prozent fester.

Mit Spannung blicken Anleger auf die für Dienstagabend angekündigte Veröffentlichung der Quartalszahlen von Microsoft und Google-Mutter Alphabet. Beide Software-Giganten gelten als wichtige Akteure im derzeit aufstrebenden Geschäft mit Künstlicher Intelligenz und der Cloud. Die Quartalszahlen dürften daher zahlreiche Hinweise über den Zustand beider Bereiche geben und Signalwirkung für die gesamte Branche haben. Unterdessen tendierte die europäische Gemeinschaftswährung am Dienstagabend etwas schwächer. Ein Euro kostete 1,1053 US-Dollar (-0,10 Prozent), ein Dollar war dementsprechend für 0,9048 Euro zu haben. Der Goldpreis stieg, am Abend wurden für eine Feinunze 1.964,46 US-Dollar gezahlt (+0,49 Prozent). Das entspricht einem Preis von 57,17 Euro pro Gramm. Der Ölpreis stieg deutlich: Ein Fass der Nordsee-Sorte Brent kostete am Dienstagabend gegen 22 Uhr deutscher Zeit 83,60 US-Dollar, das waren 86 Cent oder 1,0 Prozent mehr als am Schluss des vorherigen Handelstags.