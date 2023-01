Berlin (dts Nachrichtenagentur) – Nach Angaben des Verbraucherzentrale Bundesverbandes haben im Jahr 2022 knapp 280.000 Energieberatungen stattgefunden. “Das sind rund 100.000 mehr als im Jahr davor”, sagte eine Verbandssprecherin dem “Redaktionsnetzwerk Deutschland”. Die Hochrechnung nach Bundesländern ergab demnach bundesweit insgesamt 278.225 Energieberatungen im vergangenen Jahr.

Die meisten Beratungen fanden mit 48.224 in Bayern statt – davon 37.357 von der Verbraucherzentrale Bayern und 10.867 vom VSB Verbraucherservice Bayern. Die Menschen in Baden-Württemberg nahmen insgesamt 44.941 Energieberatungen wahr. Die wenigsten wurden mit 4.776 Beratungen in Mecklenburg-Vorpommern durchgeführt.