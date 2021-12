Berlin (dts Nachrichtenagentur) – Der Verfassungsschutz befürchtet im Falle einer militärischen Eskalation des Konflikts zwischen Russland und der Ukraine auch Folgen für die Sicherheitslage in Deutschland. „Ich kann sagen, dass internationale Konflikte häufig erhebliche Auswirkungen auf die Lage in Deutschland haben“, sagte der Präsident des Bundesamts für Verfassungsschutz, Thomas Haldenwang, den Zeitungen der Funke-Mediengruppe (Dienstagausgaben). Die Bundesrepublik spiele in der internationalen Politik eine wichtige Rolle und sie deshalb Ziel von Spionage, Einflussnahme und Desinformation.

„Besonders virulent kann das werden, wenn wir im Land auch eine entsprechende Diaspora haben, die sich den Konfliktparteien in der einen oder anderen Weise verbunden fühlt“, sagte Haldenwang.