Sachir (dts Nachrichtenagentur) – Red-Bull-Pilot Max Verstappen hat den Formel-1-Saisonauftakt in Bahrain gewonnen. In einem insgesamt ereignisarmen Rennen war der Sieg des Titelverteidigers, der bereits die vergangene Saison dominiert hatte, zu keinem Zeitpunkt gefährdet. Auch allgemein wirkte der Red Bull wie das schnellste Auto auf der Strecke.

Dementsprechend wurde Verstappens Teamkollege Sergio Pérez auch Zweiter in Sachir. Der Mexikaner lieferte sich zwischenzeitlich ein Duell mit Charles Leclerc im Ferrari, der aber später mit einem Defekt ausschied. Den dritten Platz auf dem Podium nahm stattdessen Fernando Alonso (Aston Martin) ein. Auf den weiteren Punkterängen folgten Carlos Sainz (Ferrari), Lewis Hamilton (Mercedes), Lance Stroll (Aston Martin), George Russell (Mercedes) und Valtteri Bottas (Alfa Romeo). Pierre Gasly (Alpine) holte auf Rang neun zwei Punkte für die WM-Wertung, Alex Albon (Williams) auf dem zehnten Platz einen Punkt. Der einzige deutsche Pilot Nico Hülkenberg (Haas) fuhr auf Rang 15. Das nächste Rennen findet in zwei Wochen in Saudi-Arabien statt.