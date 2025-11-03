Close Menu

    Weitere von Hamas übergebene Geisel-Leichen identifiziert » Nachrichten

    News Redaktion
    Gazastreifen (Archiv), via dts Nachrichtenagentur
    Foto: Gazastreifen (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

    Jerusalem/Gaza (dts Nachrichtenagentur) – Israel hat drei weitere Leichen von Geiseln identifiziert, die am Sonntagabend von der radikal-islamischen Hamas übergeben worden waren. Es handele sich um die sterblichen Überreste von verschleppten israelischen Soldaten, teilte die israelische Armee am Montag mit.

    Damit befinden sich noch acht tote Geiseln im Gazastreifen. Man arbeite daran, alle verstorbenen Geiseln zur angemessenen Bestattung in ihrem Land zurückzubringen, teilte das Büro von Israels Premierminister Benjamin Netanjahu mit. Die Hamas sei verpflichtet, ihre gegenüber den Vermittlern eingegangenen Verpflichtungen einzuhalten und sie im Rahmen der Umsetzung des Waffenruhe-Abkommens auszuhändigen.

    Man werde in dieser Frage keine Kompromisse eingehen und keine Mühen scheuen, bis alle Geiseln, bis auf den letzten Mann, zurückgebracht worden seien, hieß es aus Netanjahus Büro weiter.

    Share.
    Avatar-Foto

    Die unabhängige News-Redaktion filtert die Nachrichten des Tages, ordnet Hintergründe ein und verschafft wichtigen Themen die nötige Aufmerksamkeit. Wir arbeiten frei von Einflüssen Dritter – ohne Konzern-Beteiligung, Fördermittel und Kredite. - mehr

    MEHR ZUM THEMA

    Kommentar