Wieder Pro-Palästina-Demo in Berlin-Neukölln

Berlin (dts Nachrichtenagentur) – In Berlin sind am Mittwochabend erneut Menschen auf die Straße gegangen, um ihre Solidarität mit den Menschen im Gazastreifen zu zeigen. Um den Hermannplatz im Bezirk Neukölln war die Polizei mit einem Großaufgebot vor Ort, um eine verbotene Protestkundgebung mit dem Titel „Demo in Solidarität mit Palästina“ zu verhindern. Nachdem sich trotzdem über hundert Protestler versammelten, kam es zu Rangeleien mit der Polizei, Böllerwürfen und Festnahmen.

Die radikal-islamistische Hamas hatte am Samstag vom Gazastreifen aus Israel angegriffen und nach letzten Angaben über tausend Menschen getötet, darunter mehrere Hundert junge Leute auf einem Musikfestival regelrecht niedergemetzelt. Bei israelischen Gegenschlägen starben mittlerweile ebenfalls über tausend Menschen.