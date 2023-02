Berlin (dts Nachrichtenagentur) – Für die bundesweite Kampagne “Wir entlasten Deutschland”, mit der im Dezember und Januar die fast 300 Milliarden Euro schweren “Entlastungspakete” beworben wurden, hat die Bundesregierung mehrere Millionen ausgegeben. “Die im Kampagnenbudget maximal veranschlagten Ausgaben betragen rund 6,19 Millionen Euro”, heißt es in der Antwort des Regierungssprechers Steffen Hebestreit auf eine schriftliche Frage des AfD-Bundestagsabgeordneten Leif-Erik Holm, über welche die “Welt” berichtet. “Die genaue Höhe der Kosten kann erst nach dem Vorliegen der Schlussabrechnung einschließlich der endgültigen Rabatte beziffert werden, was erfahrungsgemäß mindestens einige Monate in Anspruch nimmt.”

Holm übte scharfe Kritik an den hohen Ausgaben für die Informationskampagne. “Es riecht reichlich nach verbranntem Steuergeld. Nichts anderes sind die über sechs Millionen Euro, mit denen die Regierung hier kostspielig die Werbetrommel in eigener Sache rührt”, sagte er der Zeitung. “Angesichts permanenter Sparappelle an die Bürger sollte die Ampel besser mit gutem Beispiel vorangehen und sich ihre millionenschwere Eigen-PR sparen.”