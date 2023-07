Wirtschaftsministerium fördert Entwicklung vollautomatisierter Züge

Berlin (dts Nachrichtenagentur) – Das Bundeswirtschaftsministerium fördert die Entwicklung intelligenter Technologien für vollautomatisierte Zugfahrten mit 42,6 Millionen Euro. Die Förderbescheide seien am Mittwoch vom parlamentarischem Staatssekretär Michael Kellner (Grüne) an das Konsortium des Projekts „Automated Train“ übergeben worden, teilte das Ministerium am Mittwoch mit. „Mit Automated Train soll erstmalig der Nachweis der technischen Machbarkeit des vollautomatisierten Fahrens in einem offenen Bahnsystem erbracht werden“, so Kellner.

„Die deutsche Bahnindustrie wird mit der Deutschen Bahn AG eine modulare und offene Systemarchitektur für das vollautomatisierte Fahren auf der Schiene definieren. Dadurch wird ein weiterer, zentraler Grundstein für einen starken Bahnindustrie- und Forschungsstandort Deutschland gelegt.“ Das Projekt wird im Rahmen des Zukunftsinvestitionsprogramms „Neue Fahrzeug- und Systemtechnologien“ gefördert und hat eine Laufzeit bis September 2026. Das Förderprogramm ist Teil des Konjunkturpakets der Bundesregierung und wird aus Mitteln der EU kofinanziert. Ziel des Programms sei es, den Transformationsprozess der Branche zu klimafreundlichen Antrieben und vollautomatisiertem Fahren voranzutreiben, so das Ministerium.