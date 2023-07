Wirtschaftsweise hält Heizungsgesetz für unambitioniert

Berlin (dts Nachrichtenagentur) – Die Wirtschaftsweise Veronika Grimm hält das überarbeitete Heizungsgesetz der Bundesregierung für unambitioniert. „Es wird wahrscheinlich so sein, dass man mit dem Gesetz die Klimaschutzziele nicht erreichen wird im Wärmesektor“, sagte sie im Deutschlandfunk. „Und es ist gleichzeitig sehr kompliziert geworden.“

Das sei ein Ergebnis, was man sich eigentlich nicht gewünscht habe. Es brauche zudem noch Maßnahmen, die tatsächlich dazu beitragen, dass man die Klimaschutzziele im Gebäudesektor auch erreiche. Das im Gesetz enthaltene Entlastungsversprechen hält Grimm nicht für lange haltbar: „Ich glaube, man muss die Belastungen abfangen, soziale Balance aufrechterhalten. Aber auf der anderen Seite ist es natürlich so, wir werden uns die Klimaziele nicht kaufen können mit staatlichem Geld.“ Da müsse jeder, der könne, dran mitarbeiten. „Und deswegen ist natürlich dieses Versprechen, wir entlasten alle in dem Umfang, dass es nicht mehr so wehtut, das wird man nicht lange einhalten können“, so die Ökonomin.