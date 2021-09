2. Bundesliga: Rostock unterliegt effektiven Schalkern

Rostock (dts Nachrichtenagentur) – Am achten Spieltag der 2. Fußball-Bundesliga hat der FC Hansa Rostock daheim gegen den FC Schalke 04 mit 0:2 verloren. Die Gastgeber legten beherzt los und hatten in der elften Minute die Riesenchance zur Führung, doch Omladic scheiterte allein vor Fraisl und Verhoek traf im Nachschuss auf das leere Tor den Ball nicht richtig. Die Königsblauen fanden eigentlich gar nicht richtig in die Begegnung, gingen in der 42. Minute aber in Führung, als Ouwejan links am Sechzehner von Bülter inszeniert wurde und Terodde die Flanke des Niederländers über die Linie köpfte.

Zur Pause führte der Gast somit ziemlich glücklich. Kurz nach dem Seitenwechsel zeigte sich die Grammozis-Elf erneut eiskalt, als Aydin Drexlers Flanke in die Mitte zu Terodde weiterleitete und der Routinier nur noch einschieben musste. Anschließend blieben die Norddeutschen angriffslustig, die Gäste verwalteten aber clever und ließen weiter fast nichts zu. Stattdessen hätte Terodde fast den Dreierpack klargemacht, köpfte in der 57. Minute aber nur an den linken Pfosten. In der 78. Minute versuchte es Zalazar aus der Distanz, Kolke hielt aber sicher. Letztlich reichte es aber auch so für die Gelsenkirchener. In der Tabelle springt Schalke mit dem Auswärtssieg auf Rang sechs, Rostock rutscht vorerst auf Platz 15 ab.