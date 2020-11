Bischofskonferenz-Vorsitzender will bundesweiten Corona-Gedenktag

Limburg (dts Nachrichtenagentur) – Der Vorsitzende der Deutschen Bischofskonferenz, Georg Bätzing, hat die Einführung eines Gedenktags zur Erinnerung an die Opfer der Corona-Pandemie angeregt: „Wir brauchen einen festen bundesweiten Corona-Gedenktag“, sagte der Limburger Bischof den Zeitungen der Funke-Mediengruppe (Samstagausgaben). „Es wäre ein Tag für das Gedenken an die vielen Corona-Toten, aber vor allem ein Zeichen der Zuversicht dafür, dass wir die Pandemie und andere Krisen mit vereinten Kräften überwinden können.“ Als möglichen Termin für einen solchen Gedenktag schlug Bätzing den Beginn der geplanten bundesweiten Impfkampagne gegen das Coronavirus vor: Der Gedenktag „könnte in Zukunft der Tag sein, an dem die ersten Impfungen begonnen haben“.

Als Begründung für seinen Vorstoß nannte Bätzing die prägenden Erfahrungen der letzten Monate: „Wir haben in dieser Zeit wichtige Erfahrungen gemacht: Wie gefährdet menschliches Leben ist, wie wichtig Solidarität ist, wie sich Einschränkungen anfühlen und wie wertvoll Freiheit ist.“ In seinen Augen sei es diese Erfahrung es wert, „dass man sich immer wieder daran erinnert“, so der Bischof.