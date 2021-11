Berlin (dts Nachrichtenagentur) – Der Anteil der positiven Corona-Tests in Deutschland ist in der zurückliegenden Kalenderwoche weiter gestiegen. Nach Angaben des Laborverbandes ALM waren 19,9 Prozent aller durchgeführten Tests positiv. In der Vorwoche waren es 17,3 Prozent.

Insgesamt wurden innerhalb von sieben Tagen rund 1,75 Millionen PCR-Tests durchgeführt, etwa 14 Prozent mehr als in der Vorwoche. Die Kapazität der an die Erhebung angeschlossenen 179 Labore betrug in der vergangenen Woche etwas mehr als zwei Millionen Corona-Tests. Sie waren zu 86 Prozent ausgelastet. Laut ALM steigt die Kapazität in der laufenden Woche auf 2,16 Millionen PCR-Tests und damit sechs Prozent mehr als in der Vorwoche. Man sehe momentan eine starke Belastung insbesondere bei den Mitarbeitern in den Laboren, sagte ALM-Vorstand Evangelos Kotsopoulos. Das führt demnach auch zu Verzögerungen. „Mehr als das Maximale können diese nicht leisten – und das reicht in einigen Regionen mit besonders drastischem Infektionsgeschehen aktuell nicht immer, um die eingehenden SARS-CoV-2-PCR-Aufträge so rasch wie sonst zu bearbeiten.“