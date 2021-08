Dritte Explosion in Kabul – Opferzahlen steigen

Kabul (dts Nachrichtenagentur) – In der afghanischen Hauptstadt Kabul hat es am Donnerstag offenbar noch eine dritte Explosion gegeben. Das berichten in der Stadt befindliche Journalisten. Insgesamt sollen bei den drei mutmaßlichen Anschlägen mindestens am Donnerstag mindestens 60 Menschen ums Leben gekommen und 150 verletzt worden sein.

Unter den Toten sollen auch mindestens zwölf US-Soldaten sein, hieß es. Unterdessen landete um 19:47 Uhr deutscher Zeit (22:47 Uhr Ortszeit) der letzte von vier A400M der Evakuierungsaktion aus Kabul kommend in Taschkent in Usbekistan. Zwei Bundeswehrsoldaten, die während der ersten Explosionen noch am Flughafen Kabul im US-Bereich waren, konnten schließlich auch in Sicherheit gebracht werden. Die Bundeswehr hatte nach eigenen Angaben angeboten, Verletzte auszufliegen, war aber ohne Patienten an Bord aus Kabul gestartet.