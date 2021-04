Merz gratuliert Laschet

Foto: Friedrich Merz, über dts Nachrichtenagentur[/caption]

Berlin (dts Nachrichtenagentur) – Nach dem Votum des CDU-Bundesvorstands für Armin Laschet als Kanzlerkandidat der Union hat Friedrich Merz seinem ehemaligen Konkurrenten um den CDU-Vorsitz gratuliert. „Jetzt richten wir den Blick nach vorn“, schrieb Merz am Dienstag bei Twitter. Man müsse „raus aus dem Klein-Klein“, es brauche „konkrete Vorschläge für die Bundestagswahl“.

Ziel sei ein „Modernisierungsjahrzehnt für Deutschland“, so Merz. Der Ex-Unionsfraktionschef hält die K-Frage in der Union nach dem CDU-Vorstandsvotum offenbar für entschieden. Die CSU hat sich noch nicht geäußert. Für 13 Uhr ist ein Statement von CSU-Chef Markus Söder geplant. Es gibt allerdings Hinweise darauf, dass die CSU die Entscheidung der größeren Schwesterpartei anerkennen wird. CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt soll Medienberichten zufolge am Dienstag im geschäftsführenden Vorstand der Unionsfraktion gesagt haben, dass das Ergebnis des CDU-Votums „eindeutig“ gewesen sei. Söder hatte zudem am Montag angekündigt, eine Abstimmung des CDU-Vorstands akzeptieren zu wollen.