Woidke kündigt weitere Lockerungen für Geimpfte an

Potsdam (dts Nachrichtenagentur) – Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) hat weitere Lockerungen für Geimpfte angekündigt. Das betreffe unter anderem die Quarantäne von Kontaktpersonen, sagte Woidke am Dienstag im RBB-Inforadio. Derzeit führe man da noch die Diskussion, „aber ich gehe davon aus, dass wir diese Regelung so umsetzen werden, dass es eine Quarantäne nicht nötig macht, wenn es Menschen sind, die mit in Europa zugelassenem Impfstoff geimpft sind“.

Der Ministerpräsident sagte, es mache keinen Sinn, Dinge einzuschränken, wenn es nicht nötig sei. Er verwies darauf, dass Brandenburg bereits „unterm Radar“ Regelungen beschlossen habe – etwa für Senioren- und Pflegeheime, „wo die Besucherregeln anders sind, wo die Gruppen wieder zusammenkommen können, wo Gruppenarbeit gemacht werden kann, wo gemeinsam gesungen werden kann und Spiele gespielt werden können“. In Brandenburg habe man zuletzt den Fokus auf die Zweitimpfung gelegt, „weil die Zeiten einfach abgelaufen waren“. Was die Logistik angeht, sei man „super aufgestellt“, so der SPD-Politiker. „Wir könnten mittlerweile pro Woche 200.000 Menschen impfen“, so Woidke. Man hatte zuletzt aber wöchentlich Impfstoff für 80.000 bis 100.000. „Da ist noch Luft nach oben, wir könnten noch ein bisschen mehr Impfstoff vertragen.“ Je schneller geimpft werde, desto schneller hätten alle ihre Normalität wieder. „Und das muss unser Ziel sein“, so Woidke.