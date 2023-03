Offiziell ist Wladimir Putin aktuell nicht verheiratet. Sein offizieller Ehestatus ist: geschieden. Lesezeit: 1 Minuten

Ehe mit Ljudmila Alexandrowna Putina von 1983 – 2014

Putin war von 1983 bis 2014 mit der Linguistin Ljudmila Schkrebnewa verheiratet. Während der Ehe mit Putin hieß sie Ljudmila Alexandrowna Putina. Die offizielle Scheidung erfolgt im April 2014. Die Trennung gaben die Beiden jedoch schon im Juni 2013 – kurz vor ihrem 30. Hochzeitstag – bekannt. Die Trennung erfolgte angeblich einvernehmlich aufgrund der Tatsache, dass Ljudmila Alexandrowna Putina der öffentliche Lebensstil missfalle, der mit dem Amt ihres Mannes verbunden sei. Putins Ex-Frau hat 2015 erneut geheiratet. Durch die Hochzeit mit dem 20 Jahre jüngeren Artur Otscheretnij hat sie den Namen Ljudmila Otscheretnaja angenommen.

Gerüchte um Beziehung seit 2008

Es gibt immer wieder Gerüchte, dass Putin seit 2008 mit der deutlich jüngeren Sportlerin Alina Maratowna Kabajewa liiert ist. Diese werden jedoch stets dementiert bzw. Medienberichterstattung darüber in Russland zensiert. Den Gerüchten zufolge hat das Paar sogar Kinder. Alina Maratowna Kabajewa hat bei den Olympischen Spielen 2000 in Sydney eine Bronzemedaille in rhythmischer Sportgymnastik gewonnen. 2004 in Athen gewann sie Gold in der gleichen Disziplin. Sie konnte zudem zahlreiche Welt- und Europameister-Titel erringen.